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Posted 28 апреля 2023, 10:35

Published 28 апреля 2023, 10:35

Modified 29 ноября 2024, 18:45

Updated 29 ноября 2024, 18:45

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле пока не заканчивается

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле пока не заканчивается

28 апреля 2023, 10:35
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле продолжается отопительный сезон. Пока в мэрии не намерены повсеместно отключать отопление, поскольку в тепле нуждаются не только многоквартирные дома, но и социально значимые объекты.

В Нижнем Тагиле отопление пока отключать не намерены, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии города. Ежегодно отключение отопительного сезона проводится в соответствии с нормативами и погодными условиями. К примеру, в 2022 году отопительный сезон завершили раньше графика из-за установившейся теплой погоды — с 11 мая вместо 15 мая. По сезону 2023 года пока даты нет. 

Тем не менее, некоторые тагильчане отмечают, что с приходом теплой погоды в квартирах уже стало жарко. 

Я уже отключила комнату от отопления, перекрыла батарею, жарковато, особенно на солнце. Думаю, пока рано отключать, кто-то мерзнет все равно, особенно пожилые, — рассказала редакции TagilCity.ru пенсионерка Юлия.

Несмотря на незначительно потепление, стабильно плюсовая погода пока не установилась: в ближайшие выходные в ночное время синоптики обещают температуру ниже 0°C.

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В администрации города редакции TagilCity.ru пояснили, что управляющие компании иногда самостоятельно отключают дома от отопления по заявкам жильцов.

Да, мы это делаем. Такие заявки бывают, на небольших домах, мы гасим, выключаем отопление — все довольны. В принципе, мы всегда поджимаем отопление, исходя из среды, меньше идет гигакалорий и батареи становятся попрохладнее, — разъяснили TagilCity.ru в одной тагильской УК.

При этом, плата за отопление пересчитывается либо автоматически, согласно показаниям приборов учета, либо распределяется, согласно площади и нормативу.

Если стоит общедомовой прибор учета, который из месяца в месяц передает показания, по заявкам жителей мы можем прикрыть отопление, выключив его на доме. По прибору показания будут отражать, что отопление не взималось. В большинстве домов нет приборов по теплу, им будет «разбрасываться» согласно площади и нормативу. На ГГМ в одном из наших домов есть прибор, горизонтальная разводка, так называемся, им жарко — они их поджали, все пересчиталось. Но всегда есть те, кому холодно, — отметили в УК.
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