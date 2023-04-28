Отопительный сезон в Нижнем Тагиле пока не заканчивается

В Нижнем Тагиле отопление пока отключать не намерены, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии города. Ежегодно отключение отопительного сезона проводится в соответствии с нормативами и погодными условиями. К примеру, в 2022 году отопительный сезон завершили раньше графика из-за установившейся теплой погоды — с 11 мая вместо 15 мая. По сезону 2023 года пока даты нет.