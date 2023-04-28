Проект понтонного моста на Тагильском пруду разработает фирма из Тюмени

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
На аукцион была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт на сумму 1,4 миллиона администрация Нижнего Тагила заключит с ООО проектной компанией «СТМ» из Тюмени.
Все работы должны быть окончены в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. 840-метровый понтонный мост расположится между двумя Тагильскими лагунами. На конструкции будет несколько смотровых площадок и оборудовано три схода на берег. Для прохода судов в яхт-клуб «Парус» проектом должен быть предусмотрен автоматический раздвижной сегмент со светофорами и шлагбаумами.
ООО ПК «СТМ» зарегистрировано в Тюмени в 2020 году и еще не участвовало в госзакупках в качестве подрядчика. Директором фирмы является Максим Спирин. Компания занимается инженерными изысканиями, проектированием, а также строительным контролем.