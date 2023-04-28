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Проект понтонного моста на Тагильском пруду разработает фирма из Тюмени

28 апреля 2023, 13:35
Фото: TagilCity.ru
Определен подрядчик, который разработает проектную документацию для строительства понтонного пешеходного перехода на Тагильском пруду. Работами займется ООО проектная компания «СТМ».

На аукцион была подана только одна заявка, он признан несостоявшимся. Контракт на сумму 1,4 миллиона администрация Нижнего Тагила заключит с ООО проектной компанией «СТМ» из Тюмени.

Все работы должны быть окончены в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. 840-метровый понтонный мост расположится между двумя Тагильскими лагунами. На конструкции будет несколько смотровых площадок и оборудовано три схода на берег. Для прохода судов в яхт-клуб «Парус» проектом должен быть предусмотрен автоматический раздвижной сегмент со светофорами и шлагбаумами.

ООО ПК «СТМ» зарегистрировано в Тюмени в 2020 году и еще не участвовало в госзакупках в качестве подрядчика. Директором фирмы является Максим Спирин. Компания занимается инженерными изысканиями, проектированием, а также строительным контролем.

Проект понтонного моста на набережной пруда разработают в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост#Тагильская лагуна#Пруд#Проект#Проект моста#Подрядчик#Общество
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