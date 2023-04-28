Проект понтонного моста на Тагильском пруду разработает фирма из Тюмени

Все работы должны быть окончены в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. 840-метровый понтонный мост расположится между двумя Тагильскими лагунами. На конструкции будет несколько смотровых площадок и оборудовано три схода на берег. Для прохода судов в яхт-клуб «Парус» проектом должен быть предусмотрен автоматический раздвижной сегмент со светофорами и шлагбаумами.