Проверка поведения граждан в лесах идет в Свердловской области из-за массовых пожаров

Нарушения в зеленых зонах грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей на граждан, от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 250 до 500 тысяч рублей на юридические лица. Если же нарушение приведет к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, нарушители могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей для граждан, на 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Полиция организует рейды по контролю за пожарной безопасностью в различных лесных зонах и предупреждает граждан об ответственности.