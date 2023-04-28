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Проверка поведения граждан в лесах идет в Свердловской области из-за массовых пожаров

28 апреля 2023, 04:35
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге полиция совместно с лесничествами проведет проверку лесных массивов для предотвращения лесных пожаров из-за засушливых погодных условий.

В выходные и праздничные дни данная проблема особенно актуальна, отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, поэтому за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Рейды будут организованы в нескольких лесных зонах и парках, где гражданам напомнят о соответствующих правилах.

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Для профилактики лесных пожаров в связи сухой и ветреной погодой полиция Екатеринбурга сотрудничает с городским и областным лесничествами, чтобы проверить лесные массивы в городе. Напоминается, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой административную ответственность с предупреждением или наложением штрафа для граждан и юридических лиц от 3 до 4 тысяч рублей на граждан, от 15 до 25 тысяч рублей на должностных лиц и от 150 тысяч до 250 тысяч рублей на юридических лиц.

Нарушения в зеленых зонах грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей на граждан, от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 250 до 500 тысяч рублей на юридические лица. Если же нарушение приведет к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, нарушители могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей для граждан, на 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Полиция организует рейды по контролю за пожарной безопасностью в различных лесных зонах и предупреждает граждан об ответственности.

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#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Природа#Пожар#Полиция#Проверка#Рейд#Екатеринбург#Свердловская область
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