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Пьяных водителей будут ловить сотрудники ГАИ Свердловской области в майские праздники

28 апреля 2023, 13:33
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В городах Свердловской области сотрудники ГИБДД будут проводить рейды на майских праздниках. Их цель – поймать нарушителей ПДД, в том числе пьяных водителей.

Помимо особого внимания на нетрезвых водителей, они планируют акцентировать взор на автомобилистах, которые ездят без прав, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции.

Отмечается, что в рейды выйдут инспекторы ГИБДД, мотопатрули и представители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Они будут проверять машины и мотоциклы.

Проверки состоятся и в отдаленных территориях, местах отдыха свердловчан, дачных поселках и садовых товариществах.

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#Елена Озерова#Свердловская область#ГИБДД#Рейды#Майские праздники#Общество
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