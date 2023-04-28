Пьяных водителей будут ловить сотрудники ГАИ Свердловской области в майские праздники

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Помимо особого внимания на нетрезвых водителей, они планируют акцентировать взор на автомобилистах, которые ездят без прав, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции.
Отмечается, что в рейды выйдут инспекторы ГИБДД, мотопатрули и представители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Они будут проверять машины и мотоциклы.
Проверки состоятся и в отдаленных территориях, местах отдыха свердловчан, дачных поселках и садовых товариществах.