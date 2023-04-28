РАНХиГС предлагает пройти бесплатную переподготовку в узкопрофильных сферах

Обучаться можно очно и удаленно. В проекте могут принять участие женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; россияне старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; граждане под риском увольнения и ряд других категорий.