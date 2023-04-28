РАНХиГС предлагает пройти бесплатную переподготовку в узкопрофильных сферах

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как говорится в исследовании, наниматели готовы повышать зарплату ценным сотрудникам, чтобы решить проблему нехватки персонала, готовы обучать работников и приглашать новых, обладающих актуальными профессиональными навыками, передает newsnn.ru.
РАНХиГС занимается реализацией федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В его рамках компании могут найти ценных работников, а соискатели повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Последние могут бесплатно пройти профессиональную переподготовку или получить дополнительное образование по нужным им программам. Участвовать в программе могут жители всех регионов.
«Работодатели отдают предпочтение тем сотрудникам, которые стремятся постоянно развиваться, совершенствовать свои знания и навыки, необходимые для работы с нестандартными задачами и оптимизации рабочих процессов», – отметил директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
Он сказал, что образовательные программы особенно нужны узкопрофильным специалистам, потому что они часто должны находить нелинейные решения своих задач. По его словам, компании готовы поддерживать ценных сотрудников материально.
Президентская академия разработала 1000 бесплатных образовательных программ. Для каждого субъекта РФ их набор отличается, чтобы соответствовать потребностям местного рынка труда.
Обучаться можно очно и удаленно. В проекте могут принять участие женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; россияне старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; граждане под риском увольнения и ряд других категорий.
Детальную информацию о проекте и правила поступления можно изучить на сайте РАНХиГС.