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РЭО опровергает слухи о повышении цен на овощи и фрукты

28 апреля 2023, 17:52
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор опровергает сообщения о том, что рост цен на картофель был вызван отказом от использования сеток в качестве упаковки.

В настоящее время ведется дискуссия о возможности ограничения использования трудноизвлекаемых и трудноперерабатываемых упаковок, включая сетки для овощей.

Однако предложения по этому вопросу находятся на стадии рабочей дискуссии, окончательное решение еще не принято, пишет gorod55.ru.

В ППК «РЭО» отмечают, что сетки обречены на захоронение после использования, кроме того, затрудняют работу сортировочного оборудования и могут привести к остановке линии. В свою очередь, производители товаров в сетках заявляют о возможном повышении цен на овощи при отказе от такой упаковки.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркивает, что утверждения о повышении цен не имеют достаточного обоснования, так как товары могут быть проданы на развес без использования упаковки. Он подчеркнул, что сетки часто используются для упаковки низколиквидных овощей. А если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле. Также директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов добавил: «Было бы лучше, чтобы сетка не попадала к конечным потребителям».

Таким образом, на данный момент информация о росте цен на картофель из-за отказа от использования сеток не соответствует действительности, а все предложения по этому вопросу находятся на стадии дискуссии.

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