РЭО опровергает слухи о повышении цен на овощи и фрукты

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркивает, что утверждения о повышении цен не имеют достаточного обоснования, так как товары могут быть проданы на развес без использования упаковки. Он подчеркнул, что сетки часто используются для упаковки низколиквидных овощей. А если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле. Также директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов добавил: «Было бы лучше, чтобы сетка не попадала к конечным потребителям».