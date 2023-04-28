РЖД: Движение поездов у деревни Юрахлы Курганской области проходит по расписанию

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Также в ведомстве опровергли информацию о том, что искра от проходящего тепловоза могла стать причиной возгорания.
Как сообщает kikonline.ru, 28 апреля со станции Курган был направлен пожарный поезд к деревне Юрахлы. По прибытии его задействовали в оказании помощи подразделениям МЧС в ликвидации природного возгорания, подошедшего к железнодорожной инфраструктуре на перегоне Варгаши - Кравцево. Состав снабжен запасом воды на 180 тонн и техническими средствами, которые необходимы для тушения пожара. Кроме того, поезд заправляет водой автомашины пожарной службы. График движения поездов на данном участке не изменился.
Известно, что к ликвидации возгорания травы в полосе отвода железнодорожного полотна на участке Курган – Утяк привлекли ещё поезд со станции Шадринск.
О том, что причиной пожара не могла стать искра от проходящих тепловозов, как пишут некоторые СМИ, поскольку железнодорожная линия является электрифицированной, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Кроме того, не только в Курганской, но и в Челябинской области при ликвидации возгораний задействуются пожарные поезда Южно-Уральской железной дороги. Известно, что пожарный поезд со станции Златоуст был привлечен к работам подразделений МЧС 27 апреля при тушении пожара на перегоне Сыростан – Хребет. А поезд со станции Кропачево задействовали в ликвидации возгорания сухой травы в полосе отвода железнодорожного полотна на участке Вязовая – Мурсалимкино.
По данным, озвученным Вадимом Шумковым, главой Курганской области, на станции Юрахлы в Варгашинском районе горят несколько домов.
Согласно информации, представленной специалистами МЧС, на площади 800 квадратных метров горят хозяйственные строения, проводится профилактическая эвакуация населения. Известно, что площадь ландшафтного пожара достигла 100 га. Вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный поезд уже направлены к месту происшествия. В работах по ликвидации возгорания задействованы более 40 человек и 15 единиц техники.
Сутками ранее под Курганом произошел ряд крупных возгораний, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Кетовском округе региона и в Кургане.