РЖД: Движение поездов у деревни Юрахлы Курганской области проходит по расписанию

Кроме того, не только в Курганской, но и в Челябинской области при ликвидации возгораний задействуются пожарные поезда Южно-Уральской железной дороги. Известно, что пожарный поезд со станции Златоуст был привлечен к работам подразделений МЧС 27 апреля при тушении пожара на перегоне Сыростан – Хребет. А поезд со станции Кропачево задействовали в ликвидации возгорания сухой травы в полосе отвода железнодорожного полотна на участке Вязовая – Мурсалимкино.