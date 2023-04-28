Сезон охоты приостановлен в Свердловской области с 28 апреля

Posted 28 апреля 2023, 07:21
Published 28 апреля 2023, 07:21
Modified 28 апреля 2023, 07:23
Updated 28 апреля 2023, 07:23
Мера введена для профилактики возникновения лесных пожаров. Ограничения распространяются на период с 28 апреля по 5 мая, сообщает департамент информационной политики по региону.
В пресс-службе отметили, что это действенная мера, которая позволит ограничить нахождение людей в лесах. Поэтому пожаров станет меньше, ведь зачастую они разгораются из-за человека.
Помимо этого, в вышеуказанный период свердловчанам не будут выдавать разрешения на охоту, причем как любительскую, так и спортивную.
Отмечается, что в такой период времени охота производилась преимущественно на пернатую дичь и бурого медведя.