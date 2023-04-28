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Сезон охоты приостановлен в Свердловской области с 28 апреля

28 апреля 2023, 07:21
Фото: 1MI
В Свердловской области на неделю приостановили сезон охоты. Это связано с противопожарным режимом.

Мера введена для профилактики возникновения лесных пожаров. Ограничения распространяются на период с 28 апреля по 5 мая, сообщает департамент информационной политики по региону.

В пресс-службе отметили, что это действенная мера, которая позволит ограничить нахождение людей в лесах. Поэтому пожаров станет меньше, ведь зачастую они разгораются из-за человека.

Помимо этого, в вышеуказанный период свердловчанам не будут выдавать разрешения на охоту, причем как любительскую, так и спортивную.

Отмечается, что в такой период времени охота производилась преимущественно на пернатую дичь и бурого медведя.

Десятки нарушений противопожарного режима обнаружены в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Охота#Сезон охоты#Противопожарный режим#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года
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