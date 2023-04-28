Сотня школьников приняла участие в соревнованиях «Юный спасатель» в Нижнем Тагиле

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин приветствовал участников и судей, напомнив ребятам о важности профессии спасателя в современном мире и похвалил их интерес к изучению особенностей этой профессии. Он также пожелал участникам успеха и выразил надежду на то, что изучение навыков спасательной службы поможет им помочь людям, которые окажутся в беде в будущем.