Сотня школьников приняла участие в соревнованиях «Юный спасатель» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин приветствовал участников и судей, напомнив ребятам о важности профессии спасателя в современном мире и похвалил их интерес к изучению особенностей этой профессии. Он также пожелал участникам успеха и выразил надежду на то, что изучение навыков спасательной службы поможет им помочь людям, которые окажутся в беде в будущем.
Школьники проходили сложный маршрут, включавший в себя восемь этапов, в том числе изготовление носилок и переправу через водоем. Турнир проводился в двух возрастных категориях — старшей и младшей, а юные спасатели могли применить свои знания и опыт в практике.
Организаторы уверены, что эта тренировка поможет детям выбрать профессию в будущем. Победители смогут поехать на областные соревнования «Школа безопасности» и попробовать повторить успех тагильских школьников на предыдущих соревнованиях.