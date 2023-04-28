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Сотня школьников приняла участие в соревнованиях «Юный спасатель» в Нижнем Тагиле

28 апреля 2023, 03:56
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
27 апреля на горе Шихан в Нижнем Тагиле стартовали городские соревнования «Юный спасатель». Участие заявили 18 команд из разных районов города.

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин приветствовал участников и судей, напомнив ребятам о важности профессии спасателя в современном мире и похвалил их интерес к изучению особенностей этой профессии. Он также пожелал участникам успеха и выразил надежду на то, что изучение навыков спасательной службы поможет им помочь людям, которые окажутся в беде в будущем.

Школьники проходили сложный маршрут, включавший в себя восемь этапов, в том числе изготовление носилок и переправу через водоем. Турнир проводился в двух возрастных категориях — старшей и младшей, а юные спасатели могли применить свои знания и опыт в практике.

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Организаторы уверены, что эта тренировка поможет детям выбрать профессию в будущем. Победители смогут поехать на областные соревнования «Школа безопасности» и попробовать повторить успех тагильских школьников на предыдущих соревнованиях.

#Дети#Нижний Тагил#Спорт#Соревнования#Спасатели#Вячеслав Горячкин#Профессия
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