TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Что такое 15 лет? Это когда уже есть какой-то опыт, уже есть багаж. А с другой стороны, 15 лет — это такой подростковый возраст, когда все еще впереди. TagilCity.ru сегодня — это читательская аудитория, которая регулярно приближается к 1 млн человек в месяц, и это успех. Это стабильное место в ТОП-5 среди СМИ региона по цитируемости. Нам есть куда расти в дальнейшем. Мы растем благодаря нашим партнерам. И я благодарю наших партнеров за поддержку, за веру в нас. Мы растем благодаря нашим критикам, они делают нас сильнее, мудрее. Мы растем вместе с нашими инсайдерами, которые практически каждый день делятся с нами информацией, а порой и самой сокровенной. И при поддержке нашей семьи — медиахолдинга 1MI — мы достигнем еще больших результатов. Есть цели для покорения новых горизонтов и все еще впереди! — отметила региональный директор Ирина Анисимова.
TagilCity.ru — это самое цитируемое СМИ Нижнего Тагила. А также занимает 4 место среди СМИ по всей Свердловской области по итогам 2022 года по данным Медиалогии. У издания ежемесячно 1 место по посещаемости среди сайтов в Нижнем Тагиле и 7 место среди СМИ по всей Свердловской области в апреле 2023 года.
С гордостью могу сказать, что TagilCity.ru — одно из лучших наших подразделений и по количеству новостей, и по заметности в регионе, — сказал руководитель региональной сети холдинга 1MI Ян Дембицкий.
Наши друзья, мы с вами все 15 лет бок о бок — видимся, переписываемся, спорим регулярно. Потому что у нас такая работа и у вас такая работа, каждый из нас выполняет свои задачи и иногда они не пересекаются. Но в споре рождается истина и если бы все было бы ровно и гладко, то было бы неинтересно. Редакция работает с 8 утра и 11 вечера, в будни и выходные, и в праздники, и 1 января. Такова наша работа, таков наш долг и на самом деле это наша большая любовь. Спасибо нашим читателям и партнерам, что вы пишете, звоните, критикуете. Мы вам рады! — делится главный редактор Александра Логинова.
Гостями юбилея стали представители региональной и местной власти, сотрудники пресс-служб городских ведомств, руководители коммунальных, медицинских и коммерческих организаций, а также промышленных предприятий Нижнего Тагила. В качестве признательности за годы совместного — интересного и нетривиального — партнерства мы вручили благодарственные письма приглашенным гостям.
Коллектив TagilCity.ru также благодарит всех своих друзей за теплые слова! И мы продолжаем марафон празднования 15-летия — впереди еще много интересных публикаций о жизни редакции, отзывах партнеров и достижениях нашего издания.