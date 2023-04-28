TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей

TagilCity.ru — это самое цитируемое СМИ Нижнего Тагила. А также занимает 4 место среди СМИ по всей Свердловской области по итогам 2022 года по данным Медиалогии. У издания ежемесячно 1 место по посещаемости среди сайтов в Нижнем Тагиле и 7 место среди СМИ по всей Свердловской области в апреле 2023 года.