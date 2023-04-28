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Третий класс пожарной опасности объявлен в Нижнем Тагиле

28 апреля 2023, 14:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 29 апреля объявлен третий класс пожарной опасности. Аналогичная ситуация прогнозируется в большинстве муниципалитетов Свердловской области.

Второй класс опасности введен в Красноуфимске, Полевском и других населенных пунктах. Первый класс пожарной опасности введен в Богдановиче, Волчанском, Карпинске, Сухом Логе, Североуральском ГО, а также в Серовском ГО.

В связи с эти рекомендуется продолжить мероприятия по очистке территорий в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог, по уходу за минерализованными полосами. Запрещается жечь сухую траву и другие горючие материалы.

В этот день преимущественно будет без осадков, сообщает ЕДДС. Температура воздуха составит до -5 градусов, а в южных частях региона +4 градуса. В дневное время на юге региона ожидается 17 градусов тепла, а на севере – семь.

В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер достигнет 2-7 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется от +2 до +4 градусов, а днем 14-16 градусов.

Подтопление и затопление жилых домов не прогнозируется, также как и ухудшение паводковой обстановки.

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#Елена Озерова#Ветер#Паводки#Облачность#Природа#Свердловская область#Нижний Тагил#Пожар
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