Третий класс пожарной опасности объявлен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Второй класс опасности введен в Красноуфимске, Полевском и других населенных пунктах. Первый класс пожарной опасности введен в Богдановиче, Волчанском, Карпинске, Сухом Логе, Североуральском ГО, а также в Серовском ГО.
В связи с эти рекомендуется продолжить мероприятия по очистке территорий в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог, по уходу за минерализованными полосами. Запрещается жечь сухую траву и другие горючие материалы.
В этот день преимущественно будет без осадков, сообщает ЕДДС. Температура воздуха составит до -5 градусов, а в южных частях региона +4 градуса. В дневное время на юге региона ожидается 17 градусов тепла, а на севере – семь.
В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер достигнет 2-7 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется от +2 до +4 градусов, а днем 14-16 градусов.
Подтопление и затопление жилых домов не прогнозируется, также как и ухудшение паводковой обстановки.