Три подростка накладывали камни на рельсы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Заметил хулиганов машинист грузового поезда. Он застал их с поличным и вызвал правоохранителей. Те оперативно приехали и задержали их, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Их привезли в отделение, где зачитали лекцию о том, почему нельзя мешать поездам ездить. Родителям ребят напомнили об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
Также родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.