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Три подростка накладывали камни на рельсы в Нижнем Тагиле

28 апреля 2023, 10:20
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пойманы три подростка, которые мешали проезду проездов: они накладывали на рельсы камни. Злоумышленникам от 11 до 15 лет.

Заметил хулиганов машинист грузового поезда. Он застал их с поличным и вызвал правоохранителей. Те оперативно приехали и задержали их, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Их привезли в отделение, где зачитали лекцию о том, почему нельзя мешать поездам ездить. Родителям ребят напомнили об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Также родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Подростки#Рельсы#Камни#Происшествия
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