У 26-летнего жителя Екатеринбурга конфисковали авто за пьяное вождение

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Также ему вынесли приговор по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за пьяное вождение. В суде обвинитель сумел доказать, что 29 января в 9:50 екатеринбуржец сел пьяным за руль авто Ford. Остановили и задержали его на улице Волгоградской, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Проходить медосвидетельствование тогда он отказался. Правоохранители выяснили, что зимой прошлого года молодого человека привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на два года.
Теперь суд назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на два года.