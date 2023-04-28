TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Изображение материала

У 26-летнего жителя Екатеринбурга конфисковали авто за пьяное вождение

28 апреля 2023, 10:00
Фото: 1MI
26-летний житель Екатеринбурга повторно сел за руль в пьяном виде. За это у него конфисковали машину в пользу государства.

Также ему вынесли приговор по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за пьяное вождение. В суде обвинитель сумел доказать, что 29 января в 9:50 екатеринбуржец сел пьяным за руль авто Ford. Остановили и задержали его на улице Волгоградской, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проходить медосвидетельствование тогда он отказался. Правоохранители выяснили, что зимой прошлого года молодого человека привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на два года.

Теперь суд назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто на два года.

За пьяную езду конфисковали машину у жителя Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
400 пьяных и без прав водителей были задержаны за 4 дня в Свердловской областиОбвиняемый в повторном пьяном вождении мужчина исчез в Нижнем ТагилеПьяный житель Екатеринбурга убил таксиста и угнал его автомобиль
#Екатеринбург#Пьяное вождение#Конфискация#Автомобиль#Машина#Происшествия#Елена Озерова
Подпишитесь
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
Вчера, 11:54
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
Сегодня, 07:57
В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний
Вчера, 07:09
Звезды 90-х выступят в Нижнем Тагиле 30 апреля
Сегодня, 12:23
Диоксид азота превысил норму в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 апреля
Сегодня, 05:47
Свыше 60 человек сменили пол в Свердловской области за последние три года
Сегодня, 05:51