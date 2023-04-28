Ударивший топором собаку житель поселка Косья покончил с собой в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Мужчина, проживающий в селе Косья, покончил жизнь самоубийством. Об этом редакции TagilCity.ru стало известно от свердловчанки Елены, которая выгуливает пострадавшего пса по кличке Мухтар.
Местные жители посёлка Косья сообщили нам об этом. Покончил с собой исполнитель, которого хозяин собаки попросил убить пса за то, что тот «плохой охранник», — рассказала Елена редакции о судьбе обидчика Мухтара.
Псу, напомним, провели операцию, пока он находится в ветеринарной клинике. Сейчас его окружают заботливые люди — ветеринары и сотрудники благотворительного фонда «Лучший друг».
Песик в клинике живет, мы выгуливаем его. Вчера Мухтара кастрировали и провели хирургическую обработку раны, пока все стабильно. Про забрать никакой информации нам не поступало. Натерпелся парнишка. Но теперь у него точно появится самая лучшая семья, мы очень постараемся, — пояснила волонтер Елена.