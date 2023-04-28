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Ударивший топором собаку житель поселка Косья покончил с собой в Свердловской области

28 апреля 2023, 09:05
Фото: TagilCity.ru
Житель села Косья под Качканаром, разрубивший собаке голову топором, свел счеты с жизнью. Об этом рассказали местные жители.

Мужчина, проживающий в селе Косья, покончил жизнь самоубийством. Об этом редакции TagilCity.ru стало известно от свердловчанки Елены, которая выгуливает пострадавшего пса по кличке Мухтар.

Местные жители посёлка Косья сообщили нам об этом. Покончил с собой исполнитель, которого хозяин собаки попросил убить пса за то, что тот «плохой охранник», — рассказала Елена редакции о судьбе обидчика Мухтара.
Собаке из поселка под Качканаром разрубили голову топором
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Псу, напомним, провели операцию, пока он находится в ветеринарной клинике. Сейчас его окружают заботливые люди — ветеринары и сотрудники благотворительного фонда «Лучший друг».

Песик в клинике живет, мы выгуливаем его. Вчера Мухтара кастрировали и провели хирургическую обработку раны, пока все стабильно. Про забрать никакой информации нам не поступало. Натерпелся парнишка. Но теперь у него точно появится самая лучшая семья, мы очень постараемся, — пояснила волонтер Елена.
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#Юлия Степанова#Животные#Травма#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Качканар
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