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В Реже мужчина отсудил у работодателя 800 тысяч за травму на работе

28 апреля 2023, 09:41
Фото: 1MI
Житель Режа через суд взыскал с работодателя 800 тысяч рублей моральной компенсации за то, что травмировался на рабочем месте.

Известно, что в ноябре прошлого года мужчина трудился в ООО «РУДУС» в должности электрослесаря. В один из рабочих дней он упал с двухметровой высоты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Тогда медики поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, травма груди, перелом левой ключицы, травматический шок, острая гематома, перелом ребра. Также медики назвали эти травмы тяжелыми.

После произошедшего мужчина до сих пор испытывает разного рода страдания, в том числе физические — у него есть боли в области груди, поэтому он вынужден глушить их препаратами.

В суд он обратился для того, чтобы взыскать с работодателя деньги за травму. Суд встал на сторону истца и потребовал юрлицо заплатить ему 800 тысяч рублей.

Приговор пока не в силе, но прокурор проследит за тем, чтобы деньги выплатили.

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#Елена Озерова#Травма#Производство#Суд#Деньги#Происшествия#Свердловская область
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