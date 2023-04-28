В Сосьве начался ремонт выгоревших домов

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Речь идет о двух зданиях. Все работы ведутся по поручению главы региона Евгения Куйвашева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Власти поставили задачу – в максимально сжатые сроки восстановить дома в поселке. Работами занимается подрядчик с большим опытом работы. Строители уже оценили, сколько работ им предстоит проделать.
В домах заменят перекрытия, проделают и ряд других строительных работ. Сперва их стали проводить на двух многоквартирных домах, которые были построены в 80-е. Там находится 32 квартиры. Это дома на улицах Виктора Романова и Щелканова.
Еще две двухэтажки на улице Щелканова признаны аварийными, их снесут. А пока погорельцы находятся во временном жилье, где их обеспечивают всем необходимым.