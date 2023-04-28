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В Сосьве начался ремонт выгоревших домов

28 апреля 2023, 08:19
Фото: Департамент информационной политики
Дома, которые выгорели во время пожара в Сосьве, начали ремонтировать.

Речь идет о двух зданиях. Все работы ведутся по поручению главы региона Евгения Куйвашева, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Власти поставили задачу – в максимально сжатые сроки восстановить дома в поселке. Работами занимается подрядчик с большим опытом работы. Строители уже оценили, сколько работ им предстоит проделать.

В домах заменят перекрытия, проделают и ряд других строительных работ. Сперва их стали проводить на двух многоквартирных домах, которые были построены в 80-е. Там находится 32 квартиры. Это дома на улицах Виктора Романова и Щелканова.

Еще две двухэтажки на улице Щелканова признаны аварийными, их снесут. А пока погорельцы находятся во временном жилье, где их обеспечивают всем необходимым.

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#Елена Озерова#Сосьва#Погорельцы#Дома#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область
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