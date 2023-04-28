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В Сосьве выявили превышение взвешенных веществ в воздухе после пожара

28 апреля 2023, 06:21
Фото: 1MI
После пожаров в Сосьве специалисты свердловского Роспотребнадзора берут пробы атмосферного воздуха на предмет наличия загрязнений. Были установлены превышения взвешенных веществ.

Пробы, о которых идет речь, брали в двух точках — на улице Толмачева и на улице Ленина в поселке. Этим занимались сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области по городу Серов.

Превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации вредных веществ отмечено не было. Однако среднесуточные пробы показали превышение по нормативу «взвешенные вещества».

Как сообщили в ведомстве, ситуация остается на контроле.

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Напомним, масштабный пожар произошел в свердловской поселке на неделе — 25 апреля 2023 года. Огонь охватил сотню построек. В поселке объявили режим ЧС. Пострадавшим собирают помощь по всей Свердловской области: людям предоставляют необходимые вещи, жилье, а также денежные выплаты.

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#Юлия Степанова#Пожар#Сосьва#Роспотребнадзор#Пробы#Воздух#Загрязнение воздуха#Экология#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Эксклюзив#Свердловская область
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