В Сосьве выявили превышение взвешенных веществ в воздухе после пожара

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Пробы, о которых идет речь, брали в двух точках — на улице Толмачева и на улице Ленина в поселке. Этим занимались сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области по городу Серов.
Превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации вредных веществ отмечено не было. Однако среднесуточные пробы показали превышение по нормативу «взвешенные вещества».
Как сообщили в ведомстве, ситуация остается на контроле.
Напомним, масштабный пожар произошел в свердловской поселке на неделе — 25 апреля 2023 года. Огонь охватил сотню построек. В поселке объявили режим ЧС. Пострадавшим собирают помощь по всей Свердловской области: людям предоставляют необходимые вещи, жилье, а также денежные выплаты.