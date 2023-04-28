В свердловском поселке ввели в эксплуатацию очистные сооружения

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Сперва специалисты надзорного органа провели проверку на предмет загрязнения окружающей среды сточными водами. Выяснилось, что из-за отсутствия очистных сооружений, сточные воды поселке попадают в канализационно-насосную станцию.
А оттуда они, не очищаясь, вливаются в болото. Оно находится между поселком Уфимский и бывшими очистными сооружениями около реки Бисерть.
Прокуратура обратилась в суд и потребовала создать очистные сооружения. Требование было исполнено, не несколько лет очистные сооружения построили, потратив на это более 170 млн рублей.