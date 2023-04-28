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В свердловском поселке ввели в эксплуатацию очистные сооружения

28 апреля 2023, 13:23
Фото: 1MI
В поселке Уфимский Ачитского района Свердловской области во исполнение иска прокуратуры были введены в эксплуатацию очистные сооружения.

Сперва специалисты надзорного органа провели проверку на предмет загрязнения окружающей среды сточными водами. Выяснилось, что из-за отсутствия очистных сооружений, сточные воды поселке попадают в канализационно-насосную станцию.

А оттуда они, не очищаясь, вливаются в болото. Оно находится между поселком Уфимский и бывшими очистными сооружениями около реки Бисерть.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала создать очистные сооружения. Требование было исполнено, не несколько лет очистные сооружения построили, потратив на это более 170 млн рублей.

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#Елена Озерова#Очистные сооружения#Сточные воды#Канализация#Болото#Свердловская область#Экология
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