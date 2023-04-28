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Вакцину от кори придерживают в Екатеринбурге для очагов инфекции

28 апреля 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ставят прививки от кори только взрослым людям, которые контактировали с заболевшими. Причиной этого является небольшое количество вакцины в регионе.

По словам заведующей одной из поликлиник, вакцинироваться от кори на сегодняшний день могут люди, которые контактировали с уже заболевшими пациентами. Просто так поставить прививку от инфекционного заболевания нельзя. Здоровым и непривитым пока прививки не ставят, потому что вакцины может не хватить на очаги.

Однако это не касается детей, которым положено вакцинирование по графику в рамках национального календаря прививок. Их вакцинируют в любом случае, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Корь#Вакцина#Поликлиника#Здоровье
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