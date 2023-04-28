Вакцину от кори придерживают в Екатеринбурге для очагов инфекции

По словам заведующей одной из поликлиник, вакцинироваться от кори на сегодняшний день могут люди, которые контактировали с уже заболевшими пациентами. Просто так поставить прививку от инфекционного заболевания нельзя. Здоровым и непривитым пока прививки не ставят, потому что вакцины может не хватить на очаги.