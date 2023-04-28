Вакцину от кори придерживают в Екатеринбурге для очагов инфекции

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По словам заведующей одной из поликлиник, вакцинироваться от кори на сегодняшний день могут люди, которые контактировали с уже заболевшими пациентами. Просто так поставить прививку от инфекционного заболевания нельзя. Здоровым и непривитым пока прививки не ставят, потому что вакцины может не хватить на очаги.
Однако это не касается детей, которым положено вакцинирование по графику в рамках национального календаря прививок. Их вакцинируют в любом случае, пишет Е1.