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Восьмилетний мальчик погиб в огне: пожар произошел в Реже Свердловской области

28 апреля 2023, 05:12
Фото: Midjourney
Труп ребенка найден во время тушения пожара в Реже днем 27 апреля. В доме на улице Советской проживала семья с двумя детьми.

В четверг Алеша Яковлев остался дома один, потому что его класс отправили на дистанционное обучение. В это время его мать была на работе в больнице, а отец уехал под Артемовский. В обед Илья еще звонили сыну и все было нормально. Однако позже Илье Яковлеву сообщили, что где-то в их районе дом горит.

Он попытался доехать до дома, но это было уже поздно: когда мужчина приехал на место происшествия, у забора сгоревшего дома лежали кости ребенка, рассказал Илья Яковлев Е1.

Фото: Илья Яковлев

Коллеги отца помогли собрать деньги на похороны, которые, вероятно, состоятся 29 апреля. Родственники пока не знают причину возгорания, но отец сказал, что Леша любил играть со спичками, хотя они были спрятаны от него. Дом Яковлевых, дворовые постройки и автомобиль, который стоял во дворе, были полностью уничтожены пожаром. Семья со старшим ребенком теперь переехала к отцу Ильи Яковлева.

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Прокуратура города Режа проводит проверку в связи с данным смертельным пожаром в частном доме на улице Советской. Точная причина возгорания будет установлена пожаротехнической экспертизой. Семья, которая проживала в доме, не состояла на учете в органах профилактики.

И.о. Режевского городского прокурора Игорь Никонов выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, и результаты надзорных мероприятий будут приняты на контроль для проведения следственных проверок и принятия мер прокурорского реагирования.

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#Свердловская область#Пожар#Дети#Смерть#Смерть ребенка#Происшествия#Реж
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