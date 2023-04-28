Восьмилетний мальчик погиб в огне: пожар произошел в Реже Свердловской области

В четверг Алеша Яковлев остался дома один, потому что его класс отправили на дистанционное обучение. В это время его мать была на работе в больнице, а отец уехал под Артемовский. В обед Илья еще звонили сыну и все было нормально. Однако позже Илье Яковлеву сообщили, что где-то в их районе дом горит.