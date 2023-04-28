Юрий Зубов: Количество заявок на патент от заявителей из России выросло на 11%

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В число факторов, сдерживающих развитие рынка интеллектуальной собственности, входит недостаток финансовых ресурсов у правообладателей. Исходя из этого, глава ТПП РФ Сергей Катырин предложил изменить положения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения операций, связанных с выплатой авторского вознаграждения. Еще одна инициатива направлена на увеличение присутствия МСП-сектора в производственной сфере, в том числе при разработке инновационных продуктов. Для реализации данной задачи предлагается разработать и запустить меры поддержки предприятий — интеграторов технологических решений, привлекающих малые и средние предприятия в качестве субподрядчиков.
Катырин с сожалением отметил, что бизнес в России не просвещен в области интеллектуальных прав.
«Многие, даже имея патенты, защитив патенты, оплатив патенты, даже не ставят себе их на баланс. То есть они у них в интеллектуальной собственности как таковой не числятся. Хотя это может достаточно серьезно для многих компаний увеличить их стоимость, капитализацию этой компании. Здесь предстоит большая работа по просветительству в этой области», — подытожил президент Торгово-промышленной палаты.
Как заявили участники форума, в России наблюдается острая нехватка специалистов в области патентного права, оценщиков и юристов. Востребованность этих кадров уже достаточно высока, и в перспективе спрос на них будет только расти.
По итогам первого квартала 2023 года количество заявок на изобретения от отечественных заявителей выросло на 11%. Об этом рассказал глава Роспатента Юрий Зубов. Примерно 50% заявок поступают от университетов и исследовательских учреждений. Хороший тренд прослеживается не только в научной, но и в коммерческой сфере — именно бизнес дал порядка 10% роста. Зубов обратил внимание, что наблюдается активизация сектора малого и среднего предпринимательства.
Область интеллектуальной собственности отличается высокой конфликтностью. Здесь возникает много разногласий, для решения которых предлагают развивать досудебную медиацию, то есть урегулировать споры с помощью профессионального посредника. Такой специалист способен дать беспристрастную оценку ситуации и помочь сторонам разрешить ее. Об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров.
Все законодательные инициативы, предложенные в рамках форума «Интеллектуальная собственность — XXI век», будут направлены на рассмотрение в профильные ведомства.