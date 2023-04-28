Звезды 90-х выступят в Нижнем Тагиле 30 апреля

В Нижний Тагил регулярно приезжают звезды разного масштаба — на городские праздники, на концерты в клубах и на закрытые вечеринки. Но такой концентрации звезд в один день на одной площадке в городе, как это будет 30 апреля, пожалуй, и не припомнить. И TagilCity.ru эксклюзивно пообщался со звездами.

Всего в городе на концерте с хитами 90-х выступит больше десятка популярных российских групп. Среди звезд фестиваля «Супердискач 90-х» (12+) в Металлург-форуме — группы «Отпетые Мошенники», Faktor 2, «Русский размер», «Краски», «Демо», «Стрелки» (Юлия Беретта), «Турбомода», «Динамит». Фестиваль, который проходит по всей стране, объединяет зрителей разного возраста. Как показывает практика, песни 90-х и 2000-х годов с удовольствием слушают не только те, кому за 30-40 лет, но и современная молодежь — те, кто не застал пик популярности групп. Так вышло, что одни люди 20 лет назад влюблялись под наши песни, признавались друг другу в любви, а теперь эти песни слушают уже их дети. И лично мне очень приятно, когда вижу на концертах танцующих и подпевающих молодых людей. Возможно, эта музыка уже в их ДНК. А если серьёзно, то думаю, что нужно просто уважать и не обманывать своего слушателя, а возраст не важен, — рассказывает TagilCity.ru участник группы «Динамит» Александр Староверов. Группа «Динамит» выступит 30 апреля в Нижнем Тагиле Фото: Николай Зимин, предоставил Александр Староверов. О цикличности моды и музыки говорит солист группы «Русский размер» Дмитрий Копотилов: Время, было конечно другое, на месте ничего не стоит. Меняется музыка, мода меняется ещё быстрее. Но, сейчас я наблюдаю на улице те же самые карманы на таких же штанах, что и в конце 90-х. Это наводит мысль, что всё меняется, но по спирали всё возвращается и летает вокруг нас, только, может, где-то на других этажах нашей жизни. Кто-то из наших слушателей-зрителей уже успел подрасти вместе с нами, а кто-то только начинает догонять. Наши песни для всех, — уверен Дмитрий Копотилов. За последние 30 лет в группах, популярных в конце прошлого века, произошли творческие перестановки: одни артисты строили сольную карьеру, другие становились новыми голосами группы. Народная любовь в таких случаях всегда достается как конкретным исполнителям, так и конкретным песням. Группа существует с начала 90-х, и вообще я считаю, что Демо — легенда своего времени)) Кстати о времени: 26 апреля нам исполнилось 24 года, так что мы принимаем поздравления! Как раз благодаря «трансформациям» мне удалось стать частью этой прекрасной истории. Уже пятый год я пою в Демо, продолжаю путь нашей группы для «олдов» и новых, подрастающих слушателей, чтобы мы могли ностальгировать в настоящем времени по таким тёплым и добрым песням. Не могу прочувствовать до конца разницу поколений конкретно у поклонников нашего творчества, но детишки часто после песни «Дождик» спрашивают, не тиктокеры ли мы. Наверное, для них мелодия трека схожа с тикток-хитами. В этом один из секретов наших продюсеров — написать трек так, чтобы он звучал трендово и в наше время, — делится с редакцией Любовь Толкунова. Фото: Любовь Толкунова, предоставлено автором. Сейчас у участников фестиваля идет большой тур. Они за десятилетия творческой истории исколесили всю Россию с гастролями. Редакция решила узнать, в каких городах нашей страны звезды групп 90-х любят отдыхать. Я очень люблю Питер. Каждый раз наслаждаюсь атмосферой и людьми этого города. Очень люблю Байкал и Алтай. Конечно же, любимым городом для меня навсегда останется мой родной Сочи, — рассказывает Александр Староверов. Дмитрий Копотилов выбирает и отдых на природе, и знаменитые туристические объекты России: Отдыхать мы любим и начали это дело давно, ещё в сосновых лесах пионерских лагерей. А сейчас в основном получается совмещать полезное с приятным. Мы приезжаем, чтобы сыграть песни на концерте и вместе с этим немного отдохнуть. И Алтай, и Дальневосточный край, и север, Якутия, Урал, Кавказ, Крым, города Золотого кольца, Москва, Северо-запад с Санкт-Петербургом. Да не обидятся те, кого не назвал сейчас! У нас в России и правда колоссальное количество удивительных, классных, красивых и просто приятных мест. Мы должны это не забывать и активнее путешествовать по России. И пусть гастрольный график не всегда дает артистам возможность во время тура посетить местные достопримечательности, они активно интересуются туризмом. К нашему сожалению, расписание на гастролях всегда построено по одному короткому сценарию: вылетаем/выезжаем; по прибытию — саундчек; покушали, кинули вещи в гостинице; привели себя в порядок и на площадку. После концерта приходим отдохнуть в гостиницу и покушать/поспать несколько часов, а дальше улетаем/уезжаем. Так что времени просто не хватает что-то посмотреть, фоткаемся по пути. Если организаторы предлагают нам экскурсии и закладывают время на это, мы всегда с большим удовольствием превращаемся в любопытных туристов! — делится Любовь Толкунова. Один из самых распространенных на Урале видов отдыха — это сплавы по реке Чусовая. Мы решили узнать, бывали ли артисты на сплавах. Оказалось, что для них этот вид отдыха еще незнаком. Если вы хотите предложить, мы рассмотрим)) Это, конечно экстремальный вариант отдыха. Не всем подходит. Мы в феврале проехали с большой, весёлой компанией, сорок километров в одну и в другую сторону, по крутым сопкам и ледяным озёрам на снегоходах. Это, я бы сказал, освежает. А по дорогам Свердловской области я колесил в своё время туда-сюда — в Казахстан и обратно — частенько. Сейчас, получается, мы всей группой постоянно где-то в дороге. И мы регулярно бываем на Урале, иногда проезжаем сквозь Уральские горы. Как я уже говорил, места у нас в стране необычайно красивы и живописны. Как и в прошлом году, ждём всех на Дискотеке 90-х, уверен, будет хорошее настроение, вспомним старые, добрые песни 90-х, и не только наши! Смотрите афишу, там много интересного. Всем пока, всех ждём! — пригласил жителей и гостей Нижнего Тагила Дмитрий Копотилов.