Аналитики: За год стоимость шашлычного набора в России снизилась на 19%

Так, в среднем, чтобы отправиться на майский пикник в этом году, покупатели торговой сети должны потратить 2096 рублей при выборе свинины для приготовления шашлыка и 2014 рублей при выборе курицы. Аналитики подчеркивают, что заметно сэкономить можно, если составить шашлычный набор из товаров собственных торговых марок (СТМ), которые имеются практически у всех сетей. Если набор включает только продукты СТМ “Пятёрочки”, то экономия составит около 39% - продуктовая корзина со свининой будет стоить 1273 рубля, или 48% - за шашлычный набор с мясом птицы покупатель заплатит 1040 рублей. При этом на продукцию собственных торговых марок приходится почти 27% всех покупок.