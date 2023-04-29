Аналитики: За год стоимость шашлычного набора в России снизилась на 19%

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:53
Перед началом дачного сезона аналитики торговой сети “Пятёрочка” посчитали, как изменилась средняя стоимость одного из горячо любимых майских блюд россиян - шашлыка, а также других товаров для отдыха на природе. В итоге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена шашлычного набора (со свининой) снизилась в среднем на 19%, пишет eg.ru.
В традиционный шашлычный набор аналитики включили следующие продукты для приготовления шашлыка - мясо (птица или свинина), лук, майонез, кетчуп, лаваш, картофель, а также фольгу для запекания, одноразовую посуду, средство для розжига и уголь. В итоге эксперты признали, что существенное снижение стоимости произошло за счет удешевления свинины, картофеля, одноразовой посуды, фольги и розжига.
Так, в среднем, чтобы отправиться на майский пикник в этом году, покупатели торговой сети должны потратить 2096 рублей при выборе свинины для приготовления шашлыка и 2014 рублей при выборе курицы. Аналитики подчеркивают, что заметно сэкономить можно, если составить шашлычный набор из товаров собственных торговых марок (СТМ), которые имеются практически у всех сетей. Если набор включает только продукты СТМ “Пятёрочки”, то экономия составит около 39% - продуктовая корзина со свининой будет стоить 1273 рубля, или 48% - за шашлычный набор с мясом птицы покупатель заплатит 1040 рублей. При этом на продукцию собственных торговых марок приходится почти 27% всех покупок.
В 2023 году жители Москвы, Тольятти, а также Санкт-Петербурга чаще других перед праздниками закупали продукты для пикника. В Северной столице покупатели предпочитали выбирать товары СТМ - они приобрели свыше 13 млн упаковок курицы частной марки.
Жители Казани и Нижнего Новгорода экономят время и выбирают не просто отдельные продукты для приготовления шашлыка, а уже готовое мясо в маринаде. Таким образом, казанцы приобрели свыше 6 млн упаковок свинины в маринаде, а нижегородцы отдали предпочтение курице в маринаде, купив более 5 млн упаковок этого товара.