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Детсад № 112 из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского конкурса организаций

29 апреля 2023, 14:31
Фото: 1MI
Детский сад № 112 объединения «Детство» из Нижнего Тагила стал лауреатом — победителем Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».

Итоги конкурса были подведены 26 апреля, он проводился с 29 октября 2022 года по 27 марта 2023 года. Лучшие организации образования, науки, культуры, спорта выявляли на основе многоцелевого комплексного анализа.

Фото: Скриншот сайта Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ»

Детский сад № 112 был построен в Алтайском микрорайоне в 1992 году на улице Урожайная, 212. Большинство воспитателей в дошкольном учреждении имеет стаж работы от 5 до 25 лет, многие из них работают в этом садике с основания.

В детском саду есть музыкальный и спортивные залы, миникванторум «Космоквантум», изостудия, методический и медицинские кабинеты, а также кабинет логопеда.

Окружающая обстановка приближена к домашней и способствует благоприятной адаптации ребенка к условиям детского сада. В группах созданы все условия для игры и отдыха ребенка.

Директором садика является Елена Чернова. Она попала туда в 1992 году по распределению воспитателем, а через шесть лет стала старшим воспитателем. Хобби Елены Геннадьевны является пение, она успешно участвует вокальных конкурсах.

Многие выпускники этого тагильского дошкольного учреждения добились успехов и получили известность. Например, хоккеисты Владислав Семин и Владимир Боровков. Первый из них является защитником в клубе СКА и бронзовым призером чемпионата России. Второй тагильчанин играет нападающим в казахстанском клубе «Сарыарка Караганда».

Также из стен детсада № 112 выпустились тренер по самбо тагильской спортшколы №2 Александр Алдушин, художник-дизайнер Полина Козлова, старший научный сотрудник просветительского отдела краеведческого музея Екатерина Никонова, пожарный-спасатель Владислав Алабин, хореограф-постановщик Роза Вафина и многие другие.

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