Экстренное предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций на системах водоснабжения, газовых и электрических сетях. Существует риск увеличения числа дорожно-транспортных происшествий из-за ухудшения видимости на трассах, а также задержки авиарейсов.
Всем муниципалитетам региона рекомендовано начать превентивные мероприятия. Для защиты населения от паводковых вод необходимо проверить состояние плотин водохранилищ и дамб, организовать вывоз мусора и очистку выгребных ям из зон возможного подтопления. Подразделения ГИБДД должны проводить мониторинг дорожной обстановки на подведомственной территории.