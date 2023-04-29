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Экстренное предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Свердловской области

29 апреля 2023, 12:03
Фото: Midjourney
30 апреля во всех муниципалитетах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций на системах водоснабжения, газовых и электрических сетях. Существует риск увеличения числа дорожно-транспортных происшествий из-за ухудшения видимости на трассах, а также задержки авиарейсов.

Всем муниципалитетам региона рекомендовано начать превентивные мероприятия. Для защиты населения от паводковых вод необходимо проверить состояние плотин водохранилищ и дамб, организовать вывоз мусора и очистку выгребных ям из зон возможного подтопления. Подразделения ГИБДД должны проводить мониторинг дорожной обстановки на подведомственной территории.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Природа#Дожди#МЧС#Экстренное предупреждение
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