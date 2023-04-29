Экстренное предупреждение из-за сильных дождей объявлено в Свердловской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций на системах водоснабжения, газовых и электрических сетях. Существует риск увеличения числа дорожно-транспортных происшествий из-за ухудшения видимости на трассах, а также задержки авиарейсов.