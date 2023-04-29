Евгений Куйвашев озвучил жителям Таежного план восстановления поселка после пожара

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Губернатор заявил о решении восстановить всю инфраструктуру, по аналогии с Сосьвой. В других муниципальных образованиях ситуация полегче.
Губернатор Свердловской области объяснил жителям график выплат, включая возмещение утраченного урожая, с учетом того, что огнем были уничтожены овощные ямы. Как и в Сосьве, детям будет уделено особое внимание, предоставив им временное размещение в санаториях и летних лагерях. Еще один приоритет — помочь выпускникам школы с поступлением в медицинские и металлургические колледжи.
Для удовлетворения потребности людей в Таежном, Евгений Куйвашев поручил Министерству транспорта региона подготовить дорогу до поселка. Вопрос неоформленности имущественных прав жителей также приобретает значение для их дальнейшего физического и экономического благополучия.
Наряду с помощью со стороны правительства и местной администрации, активную роль в оказании помощи жителям поселка Таежный играют волонтеры. Добровольческий корпус уже работает в этом районе, как и на других пострадавших от массовых пожаров территориях. В рамках этого проекта прибыли представители Российского Красного Креста, а также волонтеры-спасатели. Некоторые люди после пожара потеряли свои очки, так что специалисты оптометристы выехали в Таежный на мобильном офтальмологическом модуле, чтобы проверить зрение и изготовить новые очки.