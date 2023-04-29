Евгений Куйвашев озвучил жителям Таежного план восстановления поселка после пожара

Наряду с помощью со стороны правительства и местной администрации, активную роль в оказании помощи жителям поселка Таежный играют волонтеры. Добровольческий корпус уже работает в этом районе, как и на других пострадавших от массовых пожаров территориях. В рамках этого проекта прибыли представители Российского Красного Креста, а также волонтеры-спасатели. Некоторые люди после пожара потеряли свои очки, так что специалисты оптометристы выехали в Таежный на мобильном офтальмологическом модуле, чтобы проверить зрение и изготовить новые очки.