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Евгений Куйвашев озвучил жителям Таежного план восстановления поселка после пожара

29 апреля 2023, 13:30
Фото: Департамент информационной политики
На встрече с жителями поселка Таежный Евгений Куйвашев обсудил планы по восстановлению, поддержке погорельцев и другие вопросы, не связанные с пожаром.

Губернатор заявил о решении восстановить всю инфраструктуру, по аналогии с Сосьвой. В других муниципальных образованиях ситуация полегче.

Губернатор Свердловской области объяснил жителям график выплат, включая возмещение утраченного урожая, с учетом того, что огнем были уничтожены овощные ямы. Как и в Сосьве, детям будет уделено особое внимание, предоставив им временное размещение в санаториях и летних лагерях. Еще один приоритет — помочь выпускникам школы с поступлением в медицинские и металлургические колледжи.

Для удовлетворения потребности людей в Таежном, Евгений Куйвашев поручил Министерству транспорта региона подготовить дорогу до поселка. Вопрос неоформленности имущественных прав жителей также приобретает значение для их дальнейшего физического и экономического благополучия.

Фото: Департамент информационной политики

Наряду с помощью со стороны правительства и местной администрации, активную роль в оказании помощи жителям поселка Таежный играют волонтеры. Добровольческий корпус уже работает в этом районе, как и на других пострадавших от массовых пожаров территориях. В рамках этого проекта прибыли представители Российского Красного Креста, а также волонтеры-спасатели. Некоторые люди после пожара потеряли свои очки, так что специалисты оптометристы выехали в Таежный на мобильном офтальмологическом модуле, чтобы проверить зрение и изготовить новые очки.

Фото: Департамент информационной политики
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#Пожар#Таежный#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Общество#Восстановление#Огонь#Помощь#Гуманитарная помощь#Волонтеры#Евгений Куйвашев#Красный Крест
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