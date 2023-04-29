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Евгений Куйвашев встретился с премьер-министром Беларуси

29 апреля 2023, 10:35
Фото: Департамент информационной политики региона
28 апреля в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

На встрече политики обсудили вопросы сотрудничества между странами, в том числе участие Беларуси в ИННОПРОМе. На сегодняшний день почти 120 белорусских предприятия подали заявки на участие в выставке, она состоится летом в столице Урала.

Роман Головченко отметил, что Беларусь имеет давние и тесные связи со свердловчанами. Многие жители региона в годы ВОВ участвовали в освобождении Беларуси и восстановлении Минска после войны.

Также он пояснил, что между странами наблюдается рост объемов взаимной торговли. В 2021 году он был на отметке в полмиллиарда долларов, а в 2022 году достиг 750 миллионов долларов.

По словам Евгения Куйвашева, экономические связи крепнут ежегодно, реализуются совместные промышленные проекты, развиваются деловые контакты. В 2023 году Беларусь стала партнером ИННОПРОМа, а свердловчане, в свою очередь, будут участвовать в выставке БЕЛАГРО.

Также был поднят вопрос о поставке к 300-летию Екатеринбурга троллейбусов, дорожной техники и БелАЗов из Беларуси, сообщает департамент информационной политики региона.

Евгений Куйвашев провел годовое собрание СОСПП в Нижнем Тагиле
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