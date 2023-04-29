Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил актив Общественной палаты

Владислав Пинаев рассказал, что для укомплектования театра новым оборудованием с правительством области ведутся переговоры. Окончание ремонта запланировано на ноябрь 2023 года. Если удастся получить финансирование на оснащение, то его монтаж будет сделан до конца года.