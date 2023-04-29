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Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил актив Общественной палаты

29 апреля 2023, 12:33
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
28 апреля актив Общественной палаты Нижнего Тагила и мэр Владислав Пинаев провели выездное совещание в Молодежном театре, который сейчас капитально ремонтируется на Вагонке.

Ремонт театра реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Строители приступили к реконструкции здания в сентябре 2022 года. На сегодняшний день подрядчик ЗАО «Стройкомплекс» завершил черновые работы, строители начали ремонтировать фасады.

В театре уже заменили кровлю и коммуникации. Продолжается реконструкция зрительного зала. Там установят удобные кресла для посетителей и современное оборудование для сцены.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Член Общественной палаты Нина Титова отметила, что ремонт проходит тщательно и хорошими темпами, по графику. Вокруг театра будет проведено благоустройство территории.

Владислав Пинаев рассказал, что для укомплектования театра новым оборудованием с правительством области ведутся переговоры. Окончание ремонта запланировано на ноябрь 2023 года. Если удастся получить финансирование на оснащение, то его монтаж будет сделан до конца года.

Территорию Молодежного театра в Нижнем Тагиле благоустроит местная фирма
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Молодежный театр
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