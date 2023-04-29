Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил актив Общественной палаты

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Ремонт театра реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Строители приступили к реконструкции здания в сентябре 2022 года. На сегодняшний день подрядчик ЗАО «Стройкомплекс» завершил черновые работы, строители начали ремонтировать фасады.
В театре уже заменили кровлю и коммуникации. Продолжается реконструкция зрительного зала. Там установят удобные кресла для посетителей и современное оборудование для сцены.
Член Общественной палаты Нина Титова отметила, что ремонт проходит тщательно и хорошими темпами, по графику. Вокруг театра будет проведено благоустройство территории.
Владислав Пинаев рассказал, что для укомплектования театра новым оборудованием с правительством области ведутся переговоры. Окончание ремонта запланировано на ноябрь 2023 года. Если удастся получить финансирование на оснащение, то его монтаж будет сделан до конца года.