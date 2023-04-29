Кадеты Нижнего Тагила из школы № 13 приняли присягу

Школьники дали клятву верности Родине, народу и семье. Они обещали хорошо учиться и с доблестью служить Отечеству. К принятию присяги дети готовились почти год. Для этого они прошли курсы строевой и боевой подготовки, занятия в духовом оркестре, учились хореографии и игре в шахматы и шашки.