Кадеты Нижнего Тагила из школы № 13 приняли присягу

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Школьники дали клятву верности Родине, народу и семье. Они обещали хорошо учиться и с доблестью служить Отечеству. К принятию присяги дети готовились почти год. Для этого они прошли курсы строевой и боевой подготовки, занятия в духовом оркестре, учились хореографии и игре в шахматы и шашки.
На мероприятии присутствовали наставники, родители, почетные гости, в том числе и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он поздравил школьников со столь важным событием в их жизни.
Желаю вам упорно и настойчиво овладевать знаниями, развиваться физически и интеллектуально, чтобы быть грамотными, культурными и нравственными людьми, настоящими патриотами Отечества. Надеюсь, что вы преуспеете на выбранном пути, и мы будем гордиться вашими победами, — пожелал градоначальник.
Мэр отметил, что в Нижнем Тагиле проводится значительная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Директор школы № 13 Лариса Шевелева также пожелала ученикам успехов в изучении предметов, твердости духа и силы характера, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.