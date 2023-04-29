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Кадеты Нижнего Тагила из школы № 13 приняли присягу

29 апреля 2023, 12:01
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле 19 воспитанников кадетских классов школы № 13 приняли присягу на торжественной церемонии. Мероприятие прошло в ДК «Космос».

Школьники дали клятву верности Родине, народу и семье. Они обещали хорошо учиться и с доблестью служить Отечеству. К принятию присяги дети готовились почти год. Для этого они прошли курсы строевой и боевой подготовки, занятия в духовом оркестре, учились хореографии и игре в шахматы и шашки.

На мероприятии присутствовали наставники, родители, почетные гости, в том числе и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он поздравил школьников со столь важным событием в их жизни.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Желаю вам упорно и настойчиво овладевать знаниями, развиваться физически и интеллектуально, чтобы быть грамотными, культурными и нравственными людьми, настоящими патриотами Отечества. Надеюсь, что вы преуспеете на выбранном пути, и мы будем гордиться вашими победами, — пожелал градоначальник.

Мэр отметил, что в Нижнем Тагиле проводится значительная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Директор школы № 13 Лариса Шевелева также пожелала ученикам успехов в изучении предметов, твердости духа и силы характера, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Школьники#Кадеты#Присяга#Общество
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