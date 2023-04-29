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На автовокзале Нижнего Тагиле заработала продажа билетов онлайн

29 апреля 2023, 05:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начала работать онлайн-продажа билетов на автобусы во все города Свердловской области. Теперь их нельзя забронировать по телефону.

Оформить заказ и оплатить его банковской картой можно через сайт ticket.autovokzal.org. При этом никакой комиссии взыматься не будет. Также на сайте предусмотрен и возврат билетов.

При посадке необходимо предъявить контролеру паспорт и сам билет, его можно распечатать или показать с телефона. Директор нижнетагильского автовокзала Вячеслав Эйвазов отметил, что онлайн продажу билетов планируется расширить в направлении других регионов, сейчас система работает только по Свердловской области.

Он пояснил, что в 2023 году на автовокзале планируется поставить несколько терминалов для покупки билетов. Сейчас они установлены и тестируются на Южном автовокзале Екатеринбурга, пишет ИА «Все новости».

В Екатеринбурге теперь можно покупать билеты на междугородние рейсы без кассира
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Автобус#Билет#Онлайн#Покупка#Транспорт
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