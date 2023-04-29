На автовокзале Нижнего Тагиле заработала продажа билетов онлайн

При посадке необходимо предъявить контролеру паспорт и сам билет, его можно распечатать или показать с телефона. Директор нижнетагильского автовокзала Вячеслав Эйвазов отметил, что онлайн продажу билетов планируется расширить в направлении других регионов, сейчас система работает только по Свердловской области.