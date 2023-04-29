TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Изображение материала

На майские праздники ограничат движение на трассе Пермь — Екатеринбург

29 апреля 2023, 09:04
Фото: 1MI
В связи с ремонтными работами движение транспортных средств на трассе Пермь-Екатеринбург будет ограничено в праздничные дни.

Ремонтные работы проходят на отрезке от 187 километре в Ачитском городском округе до 326 километра возле Первоуральска. В Уралуправдоре рекомендуют автомобилистам заранее планировать пути объезда или отказаться от поездок на личном транспорте.

На 200 километре трассы проходит ремонт путепровода через железнодорожные пути. Там организовано реверсивное движение.

На участке от 218 до 220 километра проводятся дорожные работы и организовано реверсивное движение со светофором.

На мосту через реку Тюш (218 километр) — объезд с ограничением скорости в 20 километров в час.

На 231 километре ремонтируют мост через реку Пут. Там тоже реверсивное движение.

На участке от 240 до 241километра, а также на 280 километре организован объезд с ограничением скорости в 50 километров в час из-за дорожных работ.

Расписание электричек поменяется на майские праздники в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ремонт проспекта Мира начали рабочие в Нижнем ТагилеНовые светофоры установят на северном подъезде к Нижнему Тагилу
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дорога#Движение#Ограничение#Транспорт
Подпишитесь
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
Вчера, 16:40
Намазать маслом: тагильчане используют устаревшие методы при укусах клещей
Вчера, 14:49
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
27 апреля 11:54
Звезды 90-х выступят в Нижнем Тагиле 30 апреля
Вчера, 12:23
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
Вчера, 07:57
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
Вчера, 10:54