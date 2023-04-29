На майские праздники ограничат движение на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Ремонтные работы проходят на отрезке от 187 километре в Ачитском городском округе до 326 километра возле Первоуральска. В Уралуправдоре рекомендуют автомобилистам заранее планировать пути объезда или отказаться от поездок на личном транспорте.
На 200 километре трассы проходит ремонт путепровода через железнодорожные пути. Там организовано реверсивное движение.
На участке от 218 до 220 километра проводятся дорожные работы и организовано реверсивное движение со светофором.
На мосту через реку Тюш (218 километр) — объезд с ограничением скорости в 20 километров в час.
На 231 километре ремонтируют мост через реку Пут. Там тоже реверсивное движение.
На участке от 240 до 241километра, а также на 280 километре организован объезд с ограничением скорости в 50 километров в час из-за дорожных работ.