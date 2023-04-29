TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Изображение материала

Обвинение предъявлено двум задержанным свердловчанам из-за массового пожара в Сосьве

29 апреля 2023, 04:54
Фото: Midjourney
Предъявлено обвинение двум задержанным мужчинам в связи с пожаром, который произошел в поселке Сосьва Свердловской области.

По данным следствия, 29-летнему управляющему местной пилорамой предъявлены статьи УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности и уничтожении имущества по неосторожности, повлекшем смерть двух человек.

Также специалисту по пожарной безопасности муниципального учреждения предъявлены статьи УК РФ о халатности, которая привела к причинению существенного ущерба и смерти двух лиц.

В результате пожара более 100 жилых домов сгорели, а около 600 человек лишились крова. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также:
В Сосьве выявили превышение взвешенных веществ в воздухе после пожараПроверка поведения граждан в лесах идет в Свердловской области из-за массовых пожаровСо всей страны присылают гуманитарную помощь для пострадавших от пожара в СосьвеСбор вещей объявлен для пострадавших от пожаров в Сосьве
#Пожар#Сосьва#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Криминал#Подозреваемый#Подозреваемые#Уголовное дело
Подпишитесь
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
Вчера, 16:40
Намазать маслом: тагильчане используют устаревшие методы при укусах клещей
Вчера, 14:49
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
27 апреля 11:54
Звезды 90-х выступят в Нижнем Тагиле 30 апреля
Вчера, 12:23
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
Вчера, 07:57
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
Вчера, 10:54