Обвинение предъявлено двум задержанным свердловчанам из-за массового пожара в Сосьве

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
По данным следствия, 29-летнему управляющему местной пилорамой предъявлены статьи УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности и уничтожении имущества по неосторожности, повлекшем смерть двух человек.
Также специалисту по пожарной безопасности муниципального учреждения предъявлены статьи УК РФ о халатности, которая привела к причинению существенного ущерба и смерти двух лиц.
В результате пожара более 100 жилых домов сгорели, а около 600 человек лишились крова. Расследование уголовного дела продолжается.