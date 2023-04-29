Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Возгорание произошло в районе 2 часов ночи, сообщили TagilCity.ru работники рынка. По их словам, охрана рынка сработала очень оперативно: из-за этого удалось избежать большого ущерба и распространения огня за пределы помещения. Торговое оборудование практически не пострадало.
В этой части рынка продавали овощи и фрукты, молочную, колбасную продукцию, свежее мясо, рыбу и кондитерские изделия.
Товар теперь весь пахнет, — сокрушается один из продавцов. — Но слава богу, никто не пострадал!
Возгорание, по данным собеседника TagilCity.ru, возникло от проводов кассового аппарата. Огонь удалось быстро потушить, поэтому соседние отделы — в том числе мебельный
Днем 29 апреля в здании на улице Юности ведется разбор потолочной части, а также уборка помещения.
В июле 2011 года рынок на Алтайке горел также в ночное время, причем жар от здания доходил до соседних домов, расположенных в нескольких десятках метров от рынка. Тогда горела часть с магазинами одежды и товарами для дома.