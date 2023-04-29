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Published Сегодня, 11:38

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Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле

29 апреля 2023, 11:38
Фото: TagilCity.ru
Ночью 27 апреля в Нижнем Тагиле вновь горел рынок «Алтайский», который в народе называют «Уткинским» по фамилии семьи предпринимателей. В этот раз пожар возник в пристрое между двухэтажным «Стрельцом» и трехэтажным вещевым рынком, так называемый рынок «Круглый». Пострадавших нет.

Возгорание произошло в районе 2 часов ночи, сообщили TagilCity.ru работники рынка. По их словам, охрана рынка сработала очень оперативно: из-за этого удалось избежать большого ущерба и распространения огня за пределы помещения. Торговое оборудование практически не пострадало.

Фото: TagilCity.ru

В этой части рынка продавали овощи и фрукты, молочную, колбасную продукцию, свежее мясо, рыбу и кондитерские изделия.

Товар теперь весь пахнет, — сокрушается один из продавцов. — Но слава богу, никто не пострадал!

Возгорание, по данным собеседника TagilCity.ru, возникло от проводов кассового аппарата. Огонь удалось быстро потушить, поэтому соседние отделы — в том числе мебельный

Днем 29 апреля в здании на улице Юности ведется разбор потолочной части, а также уборка помещения.

На Вагонке горит Алтайский рынок
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В июле 2011 года рынок на Алтайке горел также в ночное время, причем жар от здания доходил до соседних домов, расположенных в нескольких десятках метров от рынка. Тогда горела часть с магазинами одежды и товарами для дома.

#Нижний Тагил#Происшествия#Пожар#Рынок#Алтайский рынок#Эксклюзив#Михаил Уткин
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