Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Собранные денежные средства будут распределены по муниципалитетам, финансовую помощь можно оказать с указанием «пострадавшим от пожара».
За последнюю неделю в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров в поселках Сосьва, Таежный, Висим, деревне Неустроева.
Реквизиты Фонда:
Также в Екатеринбурге начал работать пункт сбора гуманитарной помощи погорельцам. Принести одежду, обувь, гигиенические средства и продукты питания можно в Дом добровольцев на улице Крылова, 2.
В департаменте информационной политике региона напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций зачастую активизируются мошенники. Поэтому перечислять деньги и оказывать помощь нужно только через проверенные организации.