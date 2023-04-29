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Сбор средств для погорельцев объявлен в Свердловской области

29 апреля 2023, 07:56
Фото: 1MI
Благотворительный фонд «Верь и живи» начал сбор средств для погорельцев, пострадавших от крупных пожаров, произошедших в Свердловской области.

Собранные денежные средства будут распределены по муниципалитетам, финансовую помощь можно оказать с указанием «пострадавшим от пожара».

За последнюю неделю в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров в поселках Сосьва, Таежный, Висим, деревне Неустроева.

Реквизиты Фонда:

  • ИНН: 6678108154
  • КПП: 667801001
  • ОГРН: 1206600035180
  • Р/с: 40703810816540000970 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга
  • К/с: 30101810500000000674
  • БИК: 046577674
  • Назначение платежа: пострадавшим от пожара
  • Директор Фонда: Хохрякова Ксения Александровна, +7 912 037-19-23

Также в Екатеринбурге начал работать пункт сбора гуманитарной помощи погорельцам. Принести одежду, обувь, гигиенические средства и продукты питания можно в Дом добровольцев на улице Крылова, 2.

В департаменте информационной политике региона напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций зачастую активизируются мошенники. Поэтому перечислять деньги и оказывать помощь нужно только через проверенные организации.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Пожар#Материальная помощь#Деньги#Погорельцы#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года
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