Суд арестовал управляющего пилорамой после пожара в Сосьве

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В отношении мужчины заведено два уголовных дела. За нарушение требований пожарной безопасности, из-за которой умерли два человека, а также уничтожение и повреждение имущества по неосторожности. В результате пожара было уничтожено более 100 строений.
Прокурор попросил избрать для обвиняемого именно такую меру пресечения, так как он может давить на свидетелей, скрыться от суда и следствия и препятствовать расследованию дела.
Суд принял доводы стороны обвинения. Управляющий пилорамой будет находиться под стражей до 26 июня 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.