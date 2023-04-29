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Суд арестовал управляющего пилорамой после пожара в Сосьве

29 апреля 2023, 12:54
Фото: Midjourney
29 апреля Серовский районный суд избрал меру пресечения для управляющего пилорамой после крупного пожара в Сосьве. Мужчина будет отправлен под стражу на один месяц и 29 дней.

В отношении мужчины заведено два уголовных дела. За нарушение требований пожарной безопасности, из-за которой умерли два человека, а также уничтожение и повреждение имущества по неосторожности. В результате пожара было уничтожено более 100 строений.

Прокурор попросил избрать для обвиняемого именно такую меру пресечения, так как он может давить на свидетелей, скрыться от суда и следствия и препятствовать расследованию дела.

Суд принял доводы стороны обвинения. Управляющий пилорамой будет находиться под стражей до 26 июня 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Обвинение предъявлено двум задержанным свердловчанам из-за массового пожара в Сосьве
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