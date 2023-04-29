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В Екатеринбурге похоронили убитого медбрата из Березовского

29 апреля 2023, 11:06
Фото: 1MI
29 апреля в Екатеринбурге состоялись похороны медбрата скорой помощи Степана Шабурова из Березовского, которому 25 апреля на вызове мужчина нанес ножевое ранение. 28-летний врач скончался.

Проститься с молодым отцом пришли несколько десятков человек, у него осталось двое детей и супруга. По словам жены, Степан был замечательным папой, с рождения первенца они всегда были вместе. Она отметила, что он выбрал работу на скорой помощи, так как хотел спасти больше человеческих жизней.

Коллеги отозвались о погибшем, как о человеке с открытым сердцем, который всегда был готов прийти на помощь. Родственники Степана Шабурова считают, что такая смерть несправедлива, необходимо принять закон о защите медиков, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: Соцсети Степана Шабурова

Напомним, медбрат приехал на вызов, но мужчина, открывший дверь вонзил в него лезвие ножа. Врач сумел спуститься к машине, но позже скончался в больнице от потери крови. Спасти его не удалось.

Ранее судимый 66-летний Геннадий Казаков сначала заявил, что ничего не помнит. Затем он изменил показания, сказав, что он был пьян и его «посетила белочка». Сейчас злоумышленник арестован и будет находиться под стражей до 25 июня.

Под стражу заключен убивший медбрата в Березовском
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#Евгения Сафина#Убийтсво#Похороны#Скорая помощь#Медбрат#Общество#Свердловская область#Березовский#Екатеринбург
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