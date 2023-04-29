В Екатеринбурге похоронили убитого медбрата из Березовского

Проститься с молодым отцом пришли несколько десятков человек, у него осталось двое детей и супруга. По словам жены, Степан был замечательным папой, с рождения первенца они всегда были вместе. Она отметила, что он выбрал работу на скорой помощи, так как хотел спасти больше человеческих жизней.