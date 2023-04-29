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В Екатеринбурге женщина спрыгнула в реку

29 апреля 2023, 08:01
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге спасатели вытащили из воды женщину, которая спрыгнула в Исеть.

Днем 29 апреля при патрулировании берега реки Исеть огнеборцы заметили, что в воду спрыгнула женщина. Они взяли лодку на лодочной станции, подплыли к ней и эвакуировали на берег.

Затем пострадавшую передали медикам скорой помощи, вызванным к месту чрезвычайного происшествия. В спасении женщины участвовали пять человек.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в начале апреля в Нижнем Тагиле спасатели вытащили из воды мужчину, упавшего с моста в реку Тагил. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тагильчанин был госпитализирован.

Мужчина упал с моста через реку Тагил
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Река#Спасатели#МЧС#Происшествия
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