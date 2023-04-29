«Воняет тухлыми яйцами»: жители Нижнего Тагила вновь пожаловались на выбросы

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Так, в редакцию обратились жительницы центра города и Выи. Они рассказали, что вечером 28 апреля на улице появился неприятный запах тухлых яиц. Именно так пахнут пары сероводорода.
Сейчас на улице достаточно тепло, в квартире у нас очень жарко, поэтому все окна почти всегда открыты. Вечером почувствовали, что с улицы сильно потянуло резким запахом тухлых яиц. Пришлось все закрыть, чтоб не задохнуться, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Светлана.
Также внимание на неприятный запах в воздухе обратил житель Алтайского микрорайона. По его словам, на Вагонке сильно пахло сероводородом и навозом. А на утро он заснял на фото, как Коксохим ЕВРАЗ НТМК выпускал из труб клубы красно-черного дыма, которые ветер разносил по Нижнему Тагилу.
Редакция TagilCity.ru 29 апреля проведет замеры атмосферного воздуха на вредные вещества на железнодорожном вокзале. Следите за результатами на нашем сайте.