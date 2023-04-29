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«Воняет тухлыми яйцами»: жители Нижнего Тагила вновь пожаловались на выбросы

29 апреля 2023, 06:32
Фото: TagilCity.ru
Жители разных районов Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах от выбросов вечером 28 апреля. Утром с Коксохима ЕВРАЗ НТМК поднимались в воздух клубы красно-черного дыма.

Так, в редакцию обратились жительницы центра города и Выи. Они рассказали, что вечером 28 апреля на улице появился неприятный запах тухлых яиц. Именно так пахнут пары сероводорода.

Сейчас на улице достаточно тепло, в квартире у нас очень жарко, поэтому все окна почти всегда открыты. Вечером почувствовали, что с улицы сильно потянуло резким запахом тухлых яиц. Пришлось все закрыть, чтоб не задохнуться, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Светлана.

Также внимание на неприятный запах в воздухе обратил житель Алтайского микрорайона. По его словам, на Вагонке сильно пахло сероводородом и навозом. А на утро он заснял на фото, как Коксохим ЕВРАЗ НТМК выпускал из труб клубы красно-черного дыма, которые ветер разносил по Нижнему Тагилу.

Фото: TagilCity.ru

Редакция TagilCity.ru 29 апреля проведет замеры атмосферного воздуха на вредные вещества на железнодорожном вокзале. Следите за результатами на нашем сайте.

Диоксид азота превысил норму в два раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 апреля
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Воздух#Жалоба#Экология#Эксклюзив
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