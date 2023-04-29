«Воняет тухлыми яйцами»: жители Нижнего Тагила вновь пожаловались на выбросы

Также внимание на неприятный запах в воздухе обратил житель Алтайского микрорайона. По его словам, на Вагонке сильно пахло сероводородом и навозом. А на утро он заснял на фото, как Коксохим ЕВРАЗ НТМК выпускал из труб клубы красно-черного дыма, которые ветер разносил по Нижнему Тагилу.