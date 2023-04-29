TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Изображение материала

Жители Нижнего Тагила массово жарят мясо в гаражах при особом противопожарном режиме

29 апреля 2023, 12:48
Фото: TagilCity.ru
Днём 29 апреля несколько мужчин в гаражах в Дзержинском районе Нижнего Тагила развели открытый огонь в мангале. В отдельных частях региона после массовых пожаров введен режим ЧС, в Нижнем Тагиле объявлен третий класс пожарной опасности и в целом запрещено разведение огня.
В районе 15 часов увидели в окна, что у гаражей люди стоят у мангала, идёт дым. Видимо, мясо будут жарить. А там рядом сухая трава, гаражи, кто-то ещё какие-то дрова насыпал, горючего хватает. А если машины в гаражах загорятся? Такие ветра дуют! Ни о чем не думают люди, — возмущается местный житель, сообщивший новость TagilCity.ru.

Жители обратились в экстренную службу, где информацию зафиксировали и обещали передать местной полиции.

В течение часа после этого шашлыки жарить решили еще в одном гараже — работники автосервиса взяли дрова из соседней кучи на траве и тоже разожгли огонь в мангале:

В первом гараже вон уже вторую партию жарят, теперь еще автосервис подключился. У них там вообще прямо на траве машина дров, несколько недель назад грузовиком привозили и вывалили рядом с гаражами, — говорят очевидцы.

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что экипаж ОП №17 совершит выезд на место, зафиксирует данные и передаст их в пожарную часть для принятия дальнейшего решения в отношении лиц, разводивших открытый огонь в текущих условиях.

Третий класс пожарной опасности объявлен в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Напомним, в связи с засушливой и ветреной погодой в Свердловской области в конце апреля произошли массовые пожары, которые лишили жилья и имущества сотни человек. Свыше 130 домов сгорели дотла, уничтожены здания ЛИУ в Сосьве, а также погибли два человека. Для предотвращения пожаров жителям региона запрещено разводить открытый огонь, в том числе на садовых участках или для приготовления пищи на мангалах. За этим следят в том числе с помощью дронов, а штрафы измеряются несколькими тысячами рублей в зависимости от уровня правонарушения.

Читайте также:
Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на части территории Свердловской областиОбвинение предъявлено двум задержанным свердловчанам из-за массового пожара в СосьвеСмог накрыл Свердловскую область из-за масштабных пожаров
#Полиция#Гараж#Мангал#Шашлык#Происшествия#Противопожарный режим#Эксклюзив#Нижний Тагил#Пожар
Подпишитесь
TagilCity.ru отпраздновал 15-летие в кругу партнеров и друзей
Вчера, 16:40
Намазать маслом: тагильчане используют устаревшие методы при укусах клещей
Вчера, 14:49
Рынок бизнесмена Уткина снова горел на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:38
Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
Вчера, 07:57
Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
Вчера, 10:54