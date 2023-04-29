Жители Нижнего Тагила массово жарят мясо в гаражах при особом противопожарном режиме

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В районе 15 часов увидели в окна, что у гаражей люди стоят у мангала, идёт дым. Видимо, мясо будут жарить. А там рядом сухая трава, гаражи, кто-то ещё какие-то дрова насыпал, горючего хватает. А если машины в гаражах загорятся? Такие ветра дуют! Ни о чем не думают люди, — возмущается местный житель, сообщивший новость TagilCity.ru.
Жители обратились в экстренную службу, где информацию зафиксировали и обещали передать местной полиции.
В течение часа после этого шашлыки жарить решили еще в одном гараже — работники автосервиса взяли дрова из соседней кучи на траве и тоже разожгли огонь в мангале:
В первом гараже вон уже вторую партию жарят, теперь еще автосервис подключился. У них там вообще прямо на траве машина дров, несколько недель назад грузовиком привозили и вывалили рядом с гаражами, — говорят очевидцы.
В полиции Нижнего Тагила сообщили, что экипаж ОП №17 совершит выезд на место, зафиксирует данные и передаст их в пожарную часть для принятия дальнейшего решения в отношении лиц, разводивших открытый огонь в текущих условиях.
Напомним, в связи с засушливой и ветреной погодой в Свердловской области в конце апреля произошли массовые пожары, которые лишили жилья и имущества сотни человек. Свыше 130 домов сгорели дотла, уничтожены здания ЛИУ в Сосьве, а также погибли два человека. Для предотвращения пожаров жителям региона запрещено разводить открытый огонь, в том числе на садовых участках или для приготовления пищи на мангалах. За этим следят в том числе с помощью дронов, а штрафы измеряются несколькими тысячами рублей в зависимости от уровня правонарушения.