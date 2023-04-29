Жители Нижнего Тагила массово жарят мясо в гаражах при особом противопожарном режиме

Напомним, в связи с засушливой и ветреной погодой в Свердловской области в конце апреля произошли массовые пожары, которые лишили жилья и имущества сотни человек. Свыше 130 домов сгорели дотла, уничтожены здания ЛИУ в Сосьве, а также погибли два человека. Для предотвращения пожаров жителям региона запрещено разводить открытый огонь, в том числе на садовых участках или для приготовления пищи на мангалах. За этим следят в том числе с помощью дронов, а штрафы измеряются несколькими тысячами рублей в зависимости от уровня правонарушения.