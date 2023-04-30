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Бешенство обнаружено у лисы в поселке под Екатеринбургом

30 апреля 2023, 07:34
Фото: 1MI
У лисы, найденной в поселке Двуреченск под Екатеринбургом, было выявлено бешенство 28 апреля 2023 года.

Бешенство у лисы было обнаружено в ходе проводившегося исследования патологического материала, рассказали в пресс-службе Сысертской ветеринарной станции.

Вследствие этого в населенном пункте со 2 мая 2023 года начнется мероприятие по вакцинации домашних животных от данного вируса.

Ветеринары будут бесплатно ставить прививки кошкам, собакам, свиньям, а также крупному и мелкому рогатому скоту.

Напомним, в Полевском садовом товариществе «Дружба-2» был объявлен карантин из-за бешенства, обнаруженного у мертвой дикой лисы. Длиться он будет до 9 июня 2023 года.

На карантин из-за зараженной лисы отправлены свердловские сады
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#Елизавета Зиборова#Бешенство#Вирус#Заболевание#Лиса#Вакцинация#Здоровье#Природа#Свердловская область#Поселок#Екатеринбург
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