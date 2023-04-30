Бешенство обнаружено у лисы в поселке под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Бешенство у лисы было обнаружено в ходе проводившегося исследования патологического материала, рассказали в пресс-службе Сысертской ветеринарной станции.
Вследствие этого в населенном пункте со 2 мая 2023 года начнется мероприятие по вакцинации домашних животных от данного вируса.
Ветеринары будут бесплатно ставить прививки кошкам, собакам, свиньям, а также крупному и мелкому рогатому скоту.
Напомним, в Полевском садовом товариществе «Дружба-2» был объявлен карантин из-за бешенства, обнаруженного у мертвой дикой лисы. Длиться он будет до 9 июня 2023 года.