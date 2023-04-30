Более 4,5 млн рублей направлены на помощь жителям Таежного после массового пожара

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость оказания помощи жителям, которые пострадали в результате пожара аналогичного по масштабам случившемуся в Сосьве и других районах Свердловской области. Он призвал создать индивидуальный «паспорт» для каждой пострадавшей семьи, учитывая все особенности для обеспечения полной помощи. Губернатор также запросил оценку объемов работ и предложений по обеспечению жильем для жителей этого горевшего поселка на ближайшее время.