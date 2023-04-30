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Более 4,5 млн рублей направлены на помощь жителям Таежного после массового пожара

30 апреля 2023, 04:37
Фото: Департамент информационной политики
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 4,5 миллиона рублей из резервного фонда на помощь жителям Таежного после того, как пожар уничтожил более 20 жилых домов и оставил без крыши над головой почти полсотни человек.

Каждая семья получит индивидуальный «паспорт» для необходимой помощи, включая единовременную материальную помощь и компенсации. Губернатор также указал, что люди должны получать помощь даже при отсутствии документов о прописке.

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость оказания помощи жителям, которые пострадали в результате пожара аналогичного по масштабам случившемуся в Сосьве и других районах Свердловской области. Он призвал создать индивидуальный «паспорт» для каждой пострадавшей семьи, учитывая все особенности для обеспечения полной помощи. Губернатор также запросил оценку объемов работ и предложений по обеспечению жильем для жителей этого горевшего поселка на ближайшее время.

#Пожар#Экономика#Погорельцы#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область#Таежный#Помощь#Гуманитарная помощь#Материальная помощь
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