Более 4,5 млн рублей направлены на помощь жителям Таежного после массового пожара

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Каждая семья получит индивидуальный «паспорт» для необходимой помощи, включая единовременную материальную помощь и компенсации. Губернатор также указал, что люди должны получать помощь даже при отсутствии документов о прописке.
Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул необходимость оказания помощи жителям, которые пострадали в результате пожара аналогичного по масштабам случившемуся в Сосьве и других районах Свердловской области. Он призвал создать индивидуальный «паспорт» для каждой пострадавшей семьи, учитывая все особенности для обеспечения полной помощи. Губернатор также запросил оценку объемов работ и предложений по обеспечению жильем для жителей этого горевшего поселка на ближайшее время.