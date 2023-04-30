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Две машины сбили одного пешехода в Екатеринбурге

30 апреля 2023, 08:02
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Два автомобиля сбили одного и того же пешехода в Екатеринбурге. Инцидент произошел на перекрестке Челюскинцев — Свердлова.

Сперва пешехода задел один автомобиль. Из-за этого его качнуло к ехавшему такси, водитель которого тоже сбил мужчину. После чего таксист остановился и вызвал сотрудников скорой помощи.

Прибывшие к месту аварии медики увезли пострадавшего в больницу. В результате двух наездов мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом левой голени и сотрясение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

По словам одного из свидетелей случившегося, травмированный екатеринбуржец в момент дорожного происшествия был нетрезв.

Напомним, 25 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария с участием трех автомашин, в которой пострадало два маленьких ребенка. Они ехали в специальных детских автокреслах.

Двое детей травмированы в ДТП с участием трех автомобилей в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Таксист#Скорая помощь#Пострадавший#Авария#Пешеход#Мужчина#Происшествия
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