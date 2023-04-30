Две машины сбили одного пешехода в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Сперва пешехода задел один автомобиль. Из-за этого его качнуло к ехавшему такси, водитель которого тоже сбил мужчину. После чего таксист остановился и вызвал сотрудников скорой помощи.
Прибывшие к месту аварии медики увезли пострадавшего в больницу. В результате двух наездов мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом левой голени и сотрясение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
По словам одного из свидетелей случившегося, травмированный екатеринбуржец в момент дорожного происшествия был нетрезв.
Напомним, 25 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария с участием трех автомашин, в которой пострадало два маленьких ребенка. Они ехали в специальных детских автокреслах.