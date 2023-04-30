Людей с газовыми и перцовыми баллончиками не пускают в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
На официальном сайте екатеринбургского метро есть информация о том, что подземка соблюдает приказ Минтранса РФ.
Данный приказ запрещает вход с аэрозолями, в которых есть слезоточивые вещества. К ним также относятся баллончики, заряженные газом.
По мнению екатеринбуржцев, данный запрет связан со случаем использования перцового баллончика неизвестным на станции «Ботаническая», который был 22 апреля 2023 года, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 10 апреля 2023 года в Екатеринбурге юноша упал на рельсы на «Площади 1905 года». Пострадавший был госпитализирован в больницу.