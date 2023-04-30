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Людей с газовыми и перцовыми баллончиками не пускают в метро Екатеринбурга

30 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI
Людей, имеющих при себе газовые и перцовые баллончики, на текущей неделе не пускают в метро Екатеринбурга.

На официальном сайте екатеринбургского метро есть информация о том, что подземка соблюдает приказ Минтранса РФ.

Данный приказ запрещает вход с аэрозолями, в которых есть слезоточивые вещества. К ним также относятся баллончики, заряженные газом.

По мнению екатеринбуржцев, данный запрет связан со случаем использования перцового баллончика неизвестным на станции «Ботаническая», который был 22 апреля 2023 года, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 10 апреля 2023 года в Екатеринбурге юноша упал на рельсы на «Площади 1905 года». Пострадавший был госпитализирован в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Метро#Запрет#Перцовый баллончик#Баллончик#Люди#Транспорт
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