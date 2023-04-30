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Мотоциклист погиб в результате столкновения с «ГАЗелью» в Каменске-Уральском

30 апреля 2023, 06:23
Фото: 1MI
Водитель мотоцикла скончался в результате столкновения с «ГАЗелью». ДТП произошло в Каменске-Уральском 28 апреля 2023 года.

Водитель ехал по улице Ленина. С ним также ехал пассажир. В какой-то момент, не справившись с управлением, мотоциклист вылетел на полосу встречного движения. Далее он столкнулся с «ГАЗелью», рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Мотоциклист скончался на месте аварии. Пассажира госпитализировали в больницу с переломом правой кисти, переломом бедра и гематомой лица.

Напомним, 25 апреля 2023 года в Богдановичском районе произошла дорожная авария с рейсовым автобусом и мотоциклом.

В итоге ДТП мотоцикл загорелся, а мужчина, ехавший на мототранспорте, погиб на месте. Водителя автобуса с различными травмами доставили в больницу.

Мотоцикл загорелся: человек погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Авария#ДТП#Смертельное дтп#Мотоцикл#Мотоциклист#Газель#Происшествия
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