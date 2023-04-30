Мотоциклист погиб в результате столкновения с «ГАЗелью» в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Водитель ехал по улице Ленина. С ним также ехал пассажир. В какой-то момент, не справившись с управлением, мотоциклист вылетел на полосу встречного движения. Далее он столкнулся с «ГАЗелью», рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Мотоциклист скончался на месте аварии. Пассажира госпитализировали в больницу с переломом правой кисти, переломом бедра и гематомой лица.
Напомним, 25 апреля 2023 года в Богдановичском районе произошла дорожная авария с рейсовым автобусом и мотоциклом.
В итоге ДТП мотоцикл загорелся, а мужчина, ехавший на мототранспорте, погиб на месте. Водителя автобуса с различными травмами доставили в больницу.