Мотоциклист погиб в результате столкновения с «ГАЗелью» в Каменске-Уральском

Водитель ехал по улице Ленина. С ним также ехал пассажир. В какой-то момент, не справившись с управлением, мотоциклист вылетел на полосу встречного движения. Далее он столкнулся с «ГАЗелью», рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.