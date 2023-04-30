Не пристегнулись: два человека погибли в ДТП с переворотом в Свердловской области

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52-летний водитель, управлявший иномаркой Nissan X-Trail, ехал по трассе и в какой-то момент он не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, после чего автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Водитель автомобиля и его 34-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Пассажир, также ехавший с ними, получил травмы. Пострадавший был доставлен медиками в больницу. Сейчас он находится в коме в реанимации. Как оказалось, пострадавший и погибшие в момент езды не были пристегнуты ремнями безопасности.
В настоящий момент сотрудниками ОВД проводится проверка по факту дорожного происшествия. У водителя была взята кровь для проведения экспертизы на установление его состояния в момент аварии.
Напомним, недавно в Екатеринбурге произошла авария с участием автозака, в котором находились пятеро задержанных и полицейские. Служебный транспорт столкнулся с иномаркой Chevrolet и перевернулся.