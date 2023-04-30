Не пристегнулись: два человека погибли в ДТП с переворотом в Свердловской области

Водитель автомобиля и его 34-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Пассажир, также ехавший с ними, получил травмы. Пострадавший был доставлен медиками в больницу. Сейчас он находится в коме в реанимации. Как оказалось, пострадавший и погибшие в момент езды не были пристегнуты ремнями безопасности.