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Не пристегнулись: два человека погибли в ДТП с переворотом в Свердловской области

30 апреля 2023, 07:00
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Два человека скончались в результате дорожной аварии. Происшествие случилось на трассе «Талица — Бутка» ранним утром 30 апреля 2023 года.

52-летний водитель, управлявший иномаркой Nissan X-Trail, ехал по трассе и в какой-то момент он не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, после чего автомобиль перевернулся, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель автомобиля и его 34-летняя пассажирка скончались на месте аварии. Пассажир, также ехавший с ними, получил травмы. Пострадавший был доставлен медиками в больницу. Сейчас он находится в коме в реанимации. Как оказалось, пострадавший и погибшие в момент езды не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящий момент сотрудниками ОВД проводится проверка по факту дорожного происшествия. У водителя была взята кровь для проведения экспертизы на установление его состояния в момент аварии.

Напомним, недавно в Екатеринбурге произошла авария с участием автозака, в котором находились пятеро задержанных и полицейские. Служебный транспорт столкнулся с иномаркой Chevrolet и перевернулся.

Полицейский автозак с пятью задержанными перевернулся в ДТП в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#ДТП#Иномарка#Автомобиль#Погибшие#Пострадавший#Происшествия
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