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Повисшего на балконе кота спасли жители Екатеринбурга

30 апреля 2023, 08:27
Фото: 1MI
Кота, повисшего на балконе на втором этаже, спасли жители Уралмаша в Екатеринбурге. Происшествие случилось 29 апреля 2023 года.

Кот держался за балкон двумя передними лапами и мяукал. Сначала его пытался спасти мужчина, находившийся на балконе, но безуспешно.

Далее один из проходивших мимо людей залез на выступ и, взяв животное на руки, спустился с ним вниз. Кот продолжал мяукать, пока он не оказался на земле.

Видео: Группа во Вконтакте «Инцидент Екатеринбург»

Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестный стрелял в кота. Он остался жив, но в результате проведенной операции в ветеринарной клинике у животного оказалась парализована задняя часть его тела. Теперь коту предстоят лечение и долгий реабилитационный курс.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Кот#Животное#Инцидент#Спасен#Балкон#Уралмаш#Общество#Природа#Видео
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