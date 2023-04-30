Повисшего на балконе кота спасли жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Кот держался за балкон двумя передними лапами и мяукал. Сначала его пытался спасти мужчина, находившийся на балконе, но безуспешно.
Далее один из проходивших мимо людей залез на выступ и, взяв животное на руки, спустился с ним вниз. Кот продолжал мяукать, пока он не оказался на земле.
Напомним, в Нижнем Тагиле неизвестный стрелял в кота. Он остался жив, но в результате проведенной операции в ветеринарной клинике у животного оказалась парализована задняя часть его тела. Теперь коту предстоят лечение и долгий реабилитационный курс.