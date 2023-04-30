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Снегопад накрыл Свердловскую область

30 апреля 2023, 08:51
Фото: 1MI
Снегопад выпали в Серове, Краснотурьинске, Новой Ляле и Карпинске. Осадки накрыли собой свердловские города 30 апреля 2023 года.

Местные жители утверждают, что высота выпавшего снега в некоторых местах достигает нескольких сантиметров, пишет «МК-Урал».

По данным Уральского Гидрометцентра, днем в Свердловской области также ожидается мокрый снег с дождем.

Напомним, днем 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле начался крупный снегопад. Также в тот день был ветер до 20 м/с, а вечером температура воздуха понижалась до -6 градусов. Из-за выпавшего снега в городе начали обрабатывать дороги с целью предотвращения гололеда.

Снегопад накрыл Нижний Тагил
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Снегопад#Осадки#Снег#Природа#Краснотурьинск#Карпинск#Серов#Новая Ляля
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