Снегопад накрыл Свердловскую область

Напомним, днем 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле начался крупный снегопад. Также в тот день был ветер до 20 м/с, а вечером температура воздуха понижалась до -6 градусов. Из-за выпавшего снега в городе начали обрабатывать дороги с целью предотвращения гололеда.