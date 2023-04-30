Снегопад накрыл Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Местные жители утверждают, что высота выпавшего снега в некоторых местах достигает нескольких сантиметров, пишет «МК-Урал».
По данным Уральского Гидрометцентра, днем в Свердловской области также ожидается мокрый снег с дождем.
Напомним, днем 13 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле начался крупный снегопад. Также в тот день был ветер до 20 м/с, а вечером температура воздуха понижалась до -6 градусов. Из-за выпавшего снега в городе начали обрабатывать дороги с целью предотвращения гололеда.