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Тонны мусора были убраны жителями Екатеринбурга на рок-субботнике

30 апреля 2023, 12:36
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга приняли участие в рок-субботнике «Особенности национальной уборки». Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха им. Маяковского.

Всего во время субботника было собрано более двух тонн различного мусора. Свердловский министр экономики Денис Мамонтов отметил, что данная акция — немалый вклад в развитие уральской столицы, пишет Ура.ру.

Всем, кто участвовал в этом субботнике, подарили банданы и футболки. Уборка парка проходила под музыку диджея Юрия Облеухова. Также был розыгрыш билетов на рок-фестиваль «Кардиограмма».

Кроме того, сотрудниками Немузея мусора состоялись мастер-классы и лекции. А в конце мероприятия прошел концерт свердловской группы «Смысловые галлюцинации».

Напомним, в Свердловской области весь апрель, с 1 по 30 число, проходили весенние субботники по очистке и вывозе мусора городов и других населенных пунктов региона.

Сезон весенних субботников стартовал в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Субботник#Уборка мусора#Рок-концерт#Жители Екатеринбурга#Общество#Экология#Природа#Парк
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