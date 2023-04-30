Тонны мусора были убраны жителями Екатеринбурга на рок-субботнике

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Всего во время субботника было собрано более двух тонн различного мусора. Свердловский министр экономики Денис Мамонтов отметил, что данная акция — немалый вклад в развитие уральской столицы, пишет Ура.ру.
Всем, кто участвовал в этом субботнике, подарили банданы и футболки. Уборка парка проходила под музыку диджея Юрия Облеухова. Также был розыгрыш билетов на рок-фестиваль «Кардиограмма».
Кроме того, сотрудниками Немузея мусора состоялись мастер-классы и лекции. А в конце мероприятия прошел концерт свердловской группы «Смысловые галлюцинации».
Напомним, в Свердловской области весь апрель, с 1 по 30 число, проходили весенние субботники по очистке и вывозе мусора городов и других населенных пунктов региона.